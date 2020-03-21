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Hürriyet ; "Sayın büyüklerimiz, lütfen kızmayın"

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Koronavirüs'e rağmen parklarda oturan vatandaşları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uyardı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada ve güzel ülkemizde devam eden Koronavirüs salgını nedeniyle İzmit Belediyesi olarak ilçe sınırlarımızda bulunan tüm alanlarda tedbirlerimizi üst düzeyde alıyoruz.

HER ŞEY SİZİN İÇİN

Kentimizi dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor, ekiplerimiz insan üstü gayretle İzmit'i Covid-19 virüsünden koruyabilmek için elinden geleni yapıyor. Bu anlamda virüsün bulaşmaması için vatandaşlarımızın kent içerisinde sıklıkla kullandığı bank ve oturma gruplarını kısa bir süreliğine kaldırıyoruz. Sevgili büyüklerimiz lütfen bizlere kızmayın, darılmayın. Her şey sizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için. Sağlıklı ve koronasız günler dilerim" dedi.

Bugün 16:02 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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