46 ülkeye daha uçuşlar yasaklandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17.00 itibarıyla ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur'' denildi.Türkiye'nin toplam 68 ülke ile karşılıklı uçuşları durdurduğu, Rusya, Libya ve Katar'ın da Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurduğu belirtildi.
İŞTE YASAK GETİRİLEN ÜLKELER
Moritanya, Cezayir, Sudan, Angola, Filipinler, Moldova, Karadağ, Bangladeş, Ukrayna, Tunus, Polonya, Portekiz, Umman, Özbekistan,
Kuzey Makedonya, KKTC, Moğolistan, Kamerun, Tayvan, Kanada, Slovenya, Çad, Kolombiya, Sri Lanka, Çekya, Fas, Çibuti, Dominik Cumhuriyeti,
Nepal, Peru, Ekvator, Panama, Ekvator Ginesi, Finlandiya, Nijer, Guatemala, Macaristan, Hindistan, Fildişi Sahili, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kosova,
Kuveyt, Letonya, Lübnan.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz