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46 ülkeye daha uçuşlar yasaklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17.00 itibarıyla ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha  uçuşlar durdurulmuştur'' denildi.Türkiye'nin toplam 68 ülke ile karşılıklı uçuşları durdurduğu, Rusya, Libya ve Katar'ın da Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurduğu belirtildi.

İŞTE YASAK GETİRİLEN ÜLKELER

Moritanya, Cezayir, Sudan, Angola, Filipinler, Moldova, Karadağ, Bangladeş, Ukrayna, Tunus, Polonya, Portekiz, Umman, Özbekistan, 
Kuzey Makedonya, KKTC, Moğolistan, Kamerun, Tayvan, Kanada, Slovenya, Çad, Kolombiya, Sri Lanka, Çekya, Fas,  Çibuti, Dominik Cumhuriyeti, 
Nepal, Peru, Ekvator, Panama, Ekvator Ginesi, Finlandiya, Nijer, Guatemala, Macaristan, Hindistan, Fildişi Sahili, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kosova,
Kuveyt, Letonya, Lübnan.

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