Kartepe'de tedbirler ciddiyetle devam ediyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı Kartepe genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüsün etkisini azaltmak için Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Evinde Kal Kartepe” çağrısına ve ilçedeki tedbirleri almaya ciddiyetle devam ediyor.

“EVİNDE KAL KARTEPE”

Koronavirüse karşı en önemli tedbirlerden biride sosyal izolasyon olduğuna dikkat çekilirken, Kartepe Belediyesi dezenfekte ekipleri dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri 60 yaş üstü vatandaşların evlerinde de dezenfekte çalışmalarına devam ederken, koronavirüse karşı alınacak olan tedbirler hakkında bilgi veriyor.

EN BÜYÜK ÖNLEM EVDEN ÇIKMAMAK

Kartepeli hemşehrilerine çağrıda bulunmaya devam eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepeli hemşehrilerim belediyemiz bünyesindeki uzman çalışma arkadaşlarımız büyük bir gayret ile dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Kartepe Belediyesi olarak hepimizin sağlığı için elimizden gelen tüm önlemleri alıyoruz. Ama en büyük önlem önce kendiniz sonra sevdikleriniz için gerekmedikçe evden çıkmamaktır” ifadelerini kullandı.