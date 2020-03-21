Erkan Bilikli'den Miraç Kandili mesajı

Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli'nin Miraç Kandili mesajı şu şekilde:
İslam âleminin ve milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan, bu mübarek gecenin vesilesi ile bütün insanlığa sağlık, sıhhat getirmesini diliyorum. Dualarımız milletimizin ve insanlığın huzuruna vesile olsun. Miraç Kandilimizi kutlar; sağlıkla, sıhhatle, huzurla Ramazan'a ulaşabilmeyi Cenabı Hakk'tan niyaz ederim.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz