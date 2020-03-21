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Erkan Bilikli'den Miraç Kandili mesajı

İslam âleminin ve milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik eden Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, Cenab-ı Allah'tan (cc), bu mübarek gecenin vesilesi ile bütün insanlığa sağlık ve sıhhat getirmesini niyaz etti
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Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli'nin Miraç Kandili mesajı şu şekilde:

İslam âleminin ve milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan, bu mübarek gecenin vesilesi ile bütün insanlığa sağlık, sıhhat getirmesini diliyorum. Dualarımız milletimizin ve insanlığın huzuruna vesile olsun. Miraç Kandilimizi kutlar; sağlıkla, sıhhatle, huzurla Ramazan'a ulaşabilmeyi Cenabı Hakk'tan niyaz ederim.

Bugün 20:20 TSİ - Siyaset

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