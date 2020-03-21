Bugün 20:20 TSİ - Siyaset

Erkan Bilikli'den Miraç Kandili mesajı

İslam âleminin ve milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik eden Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, Cenab-ı Allah'tan (cc), bu mübarek gecenin vesilesi ile bütün insanlığa sağlık ve sıhhat getirmesini niyaz etti