Mübarek gün ve gecelerin manevi dünyamızı zenginleştiren; kendimize, ailemize ve topluma karşı sorumluluklarımızı hatırlatan, kendimizi hesaba çekmemizi sağlayan müstesna günler olduğunu belirten Çetinkaya, “Miraç hadisesi Peygamberimizin(S.A.V) İslam’a davet sürecinde gerçekleşen mukaddes bir yolculuğun ve manevi bir yükselişin ifadesidir. Miraç hadisesi bizlere ilahi rahmet ve huzura erişmenin kalp ve ruh temizliğinden ve ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini bildirmektedir. Bu mübarek gecede yapılan samimi dua ve yakarışların kabul edilmesini ve tüm insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum. Tüm Müslümanların ve İslam dünyasının Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.
Bugün 20:25 TSİ- Gündem
Çetinkaya’dan anlamlı mesaj!
Op.Dr. Burcu Çetinkaya Miraç Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz