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Bugün 20:25 TSİ- Gündem

Çetinkaya’dan anlamlı mesaj!

Op.Dr. Burcu Çetinkaya Miraç Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı
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Mübarek gün ve gecelerin manevi dünyamızı zenginleştiren; kendimize, ailemize ve topluma karşı sorumluluklarımızı hatırlatan, kendimizi hesaba çekmemizi sağlayan müstesna günler olduğunu belirten Çetinkaya, “Miraç hadisesi Peygamberimizin(S.A.V) İslam’a davet sürecinde gerçekleşen mukaddes bir yolculuğun ve manevi bir yükselişin ifadesidir. Miraç hadisesi bizlere ilahi rahmet ve huzura erişmenin kalp ve ruh temizliğinden ve ahlaki erdemlere yükselişten geçtiğini bildirmektedir. Bu mübarek gecede yapılan samimi dua ve yakarışların kabul edilmesini ve tüm insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum. Tüm Müslümanların ve İslam dünyasının Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.

Bugün 20:25 TSİ - Gündem

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