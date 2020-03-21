İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi.
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Bakanlık açıkladı 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gelen son dakika bilgisine göre 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz