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Bakanlık açıkladı 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gelen son dakika bilgisine göre 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi.

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