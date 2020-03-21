Cezaevi firarisi jandarmaya yakalandı

Alınan bilgiye göre işlemiş olduğu bir suçtan dolayı tutuklanarak Eskişehir’deki bir cezaevine gönderilen M.Ç. isimli şahıs, izinli olarak çıktığı yarı açık cezaevine bir daha dönmeyince firari olarak aranmaya başlandı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Firari M.Ç.’nin Kocaeli’de olabileceği ihtimalini değerlendiren Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç.’nin Sultaniye Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Burada jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.Ç. tamamlanan işlemlerinin ardından kalan cezasını çekmek üzere tutuklanarak Kandıra kapalı cezaevine gönderildi.