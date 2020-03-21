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40 metrelik duvardan aracıyla uçtu

Gebze'de virajda kontrolden çıkan otomobil 40 metrelik duvardan alt yola uçtu. Kazada sürücü şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, akşam saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma Şehitleri Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre C.B. (21) idaresindeki 34 ZY 4320 plakalı otomobil, viraja kontrolden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra 40 metre yükseklikteki duvardan alt yola uçtu. Kazada sürücü hafif yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı Emre C.B., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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