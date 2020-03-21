Nuket Özcan’dan Dilek Yalçın’a suç duyurusu

İzmit’in en eski yerleşim merkezi Orhan Mahallesi’nden başlayıp Kasr-ı Hümayun’a (Av Köşkü) kadar uzanan tarih koridorunu korumak ve bölge hakkında kültürel ve akademik çalışmalar yapmak için kurulan ve bugüne kadar yaptığı sosyal faaliyetlerle adından söz ettiren İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan, evine izinsiz giren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın hakkında suç duyurusunda bulundu.

YALÇIN, EVİNE İZİNSİZ GİRDİ

İzmit’in en eski evlerinin bulunduğu ve Kültür Tepesi’nden başlayıp Santa Barbara Kalıntılarına kadar olan bölgede tarihi ev ve konakları korumak, kültürel ve akademik çalışmalar yapmak amacıyla kurulan İzmit Tarih Koridoru Derneği, en son “Gençler getirsin, siz evinizde kalın” projesiyle adından söz ettirmişti. Koronavirüs salgınına karşı düzenlenen etkinliğiyle ulusal basında da gündeme gelen İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan, İzmit Belediyesi’nin tarih koridoruyla yeterince ilgilenmemesi üzerine sitem etmişti. Özcan, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın hakkında suç duyurusunda bulundu. Yalçın’ı izinsiz evine girmekle suçlayan Özcan şunları söyledi:

YEŞİL KONAK’IN YERİNİ BİLE BİLMİYOR

“İzmit Hacıhasan Mahallesi’nde bulunan evime şoförü ile gelen Dilek Yalçın, evde bulunan yardımcımın kapıyı açması ve müdahale etmesine rağmen ayakkabıları ile eve girerek 1. kata çıktı. Karşısında beni görünce ‘-Size beni bu kadınla karşı karşıya getirmeyin demedin mi?’ diyerek yanındaki şoförüne seslendi. Kendisine de ifade ettiğim gibi, evime geldiğinde kimi bulmayı düşünüyordu bilmiyorum. Tepkim sonrası Yeşil Konak’a gitmek istediğini evime yanlışlıkla girdiğini söyledi. İzmit Belediyesi Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısının Yeşil Konak’ın adresini bilmiyor olması çok acıdır ve bu şekilde evime gelmesi görevi kötüye kullanmaktır.”

İZMİTLİ OLMAYAN BİRİ TARİHİNİ NASIL KORUSUN?

“Ama doğruyu ifade etmiyorsa evime bu şekilde izinsiz girmesi bir suç ve bu durum Sırrı Paşa Konağı kamera kayıtları ile tespit edilebilir. Bu suçun da karşılığını hukuk önünde almasını istiyorum. Kendisi şahsımdan bir özür bile dilemedi. Eğer özür dilemiş olsaydı konu bu noktaya gelmezdi. Aslında bu baskılar son zamanda şahsıma ve temsil ettiğim derneğe karşı devam ediyor. Yalan, yanlış tutanaklar ve gazetecileri yanıltarak haber yaptırarak beni ve derneğimizi yıpratmak ve itibarsızlaştırmak için uğraşıyorlar. Şahsım ve derneğimiz hakkında çıkan tüm haberleri tekzip ettik. Tarih Koridoru’nda temizlik, bakım bile yapmıyorlar. Servis araçları, kamyonları buraya yönlendirip belediye garajı gibi kullanıyorlar. İzmit Tarih Koridoru Derneği, bu mahallenin insanları tarafından kuruldu. İzmitli bile olmayan birilerinin gelip burada keyfi tasarruflarda bulunmasını kabul etmiyoruz”.