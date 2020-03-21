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Lokanta ve restoranlara kısıtlama

İçkili veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde hizmet verecek
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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, içkili veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

Bugün 22:05 TSİ - Gündem

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