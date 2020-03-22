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Siz evde kalın, alışverişi biz yaparız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Geniş Ailem” projesi ile koranavirüs(Covid-19) nedeniyle alışverişini yapamayan yaşlı vatandaşlara hizmet veriyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal projeler ile devletin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor. Bu kapsamda koronavirüsü(Covid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların market alışverişi “Geniş Ailem” projesi kapsamında belediye ekibi tarafından yapılıyor.

 

153’Ü ARAYIN YARDIM İSTEYİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kimsesi bulunmayan ve Covid-19 salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geniş Ailem” projesi ile yardım elini uzatıyor. 153 Çağrı Merkezi’ni arayan yaşlı vatandaşlar dışarıya çıkamadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istiyor. Çağrının ardından adrese ekip gönderiliyor.

 

PARA VE İHTİYAÇ LİSTESİ ALINIYOR

Bu kapsamda 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyen Handan Kırbaş’ın alışverişi ekipler tarafından gerçekleştirildi. Çağrının ardından harekete geçen ekipler, Yuvam Akarca’da ikamet eden Kırbaş’ın evine gitti. İhtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alan ekipler, dışarı çıkması risk teşkil eden ailenin alışverişini yaptı. Ekipler aldıkları malzemeleri daha sonra adrese teslim etti. Alışveriş sırasında ekipler, maske ve eldiven kullanıyor.

 

DEVLETİMİZ BİZE YARDIM ELİNİ UZATTI

Projeden yararlanan Handan Kırbaş; “Yaşantımız virüs salgını nedeniyle kısıntıya uğradı. Yaşımızdan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Bu sıkıntılı günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizi yalnız bırakmadı. 153 Çağrı Merkezi’ni arayıp sıkıntımızı ilettik. Hemen bize dönüş yapıp ekip gönderdiler. İhtiyacımız olan malzemelerin listesi ile parasını teslim ettik. Ardından bizim yerimize alışveriş yapıp evimize getirdiler. Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun” dedi.

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