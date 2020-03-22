İzmit Belediyesi çalışanlarından mesaj

Dünyada ve ülkemizde yayılmaya devam eden koronavirüse karşı mücadele de başta sağlık çalışanları olmak üzere virüsün yayılması için dezenfekte ekipleri de yoğun bir mücadele ve uğraş veriyor. İzmit’te koronavirüsün yayılması adına gece gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin çalışan İzmit Belediyesinin temizlik ve dezenfekte ekipleri ellerinde tuttukları yazılarla vatandaşa çağrıda bulundular.



ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

İzmit Belediyesinin emekçileri ellerin tuttukları “Biz sizin için buradayız. Sen de bizim için evde kal” mesajını vererek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ettiler.