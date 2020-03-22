İlk belirlemelere göre depremin kentin kuzeyinde ve yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandığı açıklandı. Daha sonra yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 5.3'e düşürüldüğü belirtildi. İlk görüntülerde çok sayıda binanın yıkıldığı görülüyor.
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Korkutan deprem!
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bu sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz