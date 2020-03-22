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Korkutan deprem!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bu sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı
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İlk belirlemelere göre depremin kentin kuzeyinde ve yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandığı açıklandı. Daha sonra yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 5.3'e düşürüldüğü belirtildi. İlk görüntülerde çok sayıda binanın yıkıldığı görülüyor.

Bugün 09:18 TSİ - Dünya

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