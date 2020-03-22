O tarihe kadar durduruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüs tedbirlerine ilişkin kaleme aldığı genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesindeki karara göre, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu.

GENELGEDE, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

"Covid 19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir."