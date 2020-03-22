O kentimize de 175 kişi getirildi!

Yurt dışında bulunan Türk öğrenciler, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul’dan sağlık önlemleri altında Çorlu’ya getirildi. 175 öğrenci ve bazı sivil vatandaşların da bulunduğu kafile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından sağlanırken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de görevlendirildiği görüldü.Korona virüs salgını sebebiyle 14 gün karantina altında tutulacaklar.