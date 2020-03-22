Doğa'da online ders başlıyor

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren:“Doğa Koleji öğrencileri, e-Doğa dijital platformu olan “Doğa’m Evimde” uzaktan eğitim programında yer alan zengin eğitim içerikleriyle eğitim-öğretim faaliyetlerine kesintisiz devam edecek.”



Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan uzaktan eğitim kararını verimli bir şekilde uygulayan Doğa Koleji, tüm kademelerdeki öğrencilerini dijital içerikleriyle buluşturuyor. Yeni dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) akademik birikimini, Doğa Koleji geleneğiyle harmanlamaya hazırlanan kurum, uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldı.Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, e-Doğa sistemi ile dijital eğitim platformunun teknik altyapısını daha da güçlendirerek akademik içeriklerle zenginleştirdiklerini kaydetti. Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinde online eğitim için ders zilinin çaldığını dile getiren Özeren, “Değerli öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz ve bölüm başkanlarımız, tüm kademelerdeki öğrencilerimiz için hazırlıklarını ayrı bir özen ve yoğun çalışmalarla tamamladı. Öğrencilerimizin coşku ve heyecanı, bu kez sanal sınıfları dolduracak” dedi.



“TÜM KADEMELERDE İÇERİKLERİMİZ TAMAMLANDI”

Doğa’m Evimde uzaktan eğitim programıyla eğitim-öğretimde herhangi bir kayıp yaşanmaması için çalıştıklarını söyleyen Özeren, Doğa öğrencilerinin, okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm ders içeriklerine, diledikleri yerden erişebileceklerini ifade etti. Özeren, “Eğitimlerine online olarak devam eden öğrencilerimiz, akademik kadromuz tarafından hazırlanan ders anlatımı ve soru çözüm videoları, online sınavlar, dijital içeriklerde hazır bulunan animasyonlar, interaktif uygulamalar ve etkinliklere rahatlıkla ulaşabilecek” diye

konuştu.

“DENEME SINAVLARI UYGULANMAYA DEVAM EDECEK”

Özeren, sınav hazırlık sürecinde olan öğrencileri için güçlü bir uzman kadronun çalışmalarını sürdürerek sınav içeriklerinde güncellemelerde bulunacağına ve “sürecin daima yaşayan bir organizma gibi canlı tutulacağına” dikkati çekti. Özeren sözlerini şöyle sürdürdü: “DAGİS, LGS ve YKS gibi sınavlara hazırlık sürecinde olan öğrencilerimiz için deneme sınavlarımız akademik takvimde belirtilen gün ve saatte e-Doğa üzerinden uygulanmaya devam edecek. Akademik kadromuz, danışman ve rehber öğretmenlerimizin yönlendirmeleriyle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık süreçlerinin takipçisi olacağız.”