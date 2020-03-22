Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:24 TSİ- Eğitim G: Bugün 13:41 TSİ

Doğa'da online ders başlıyor

Doğa Koleji’nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerindeki “çalışkan arıları” için online ders zili çaldı
mask

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren:“Doğa Koleji öğrencileri, e-Doğa dijital platformu olan “Doğa’m Evimde” uzaktan eğitim programında yer alan zengin eğitim içerikleriyle eğitim-öğretim faaliyetlerine kesintisiz devam edecek.”


Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan uzaktan eğitim kararını verimli bir şekilde uygulayan Doğa Koleji, tüm kademelerdeki öğrencilerini dijital içerikleriyle buluşturuyor. Yeni dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) akademik birikimini, Doğa Koleji geleneğiyle harmanlamaya hazırlanan kurum, uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldı.Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, e-Doğa sistemi ile dijital eğitim platformunun teknik altyapısını daha da güçlendirerek akademik içeriklerle zenginleştirdiklerini kaydetti. Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinde online eğitim için ders zilinin çaldığını dile getiren Özeren, “Değerli öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz ve bölüm başkanlarımız, tüm kademelerdeki öğrencilerimiz için hazırlıklarını ayrı bir özen ve yoğun çalışmalarla tamamladı. Öğrencilerimizin coşku ve heyecanı, bu kez sanal sınıfları dolduracak” dedi.


“TÜM KADEMELERDE İÇERİKLERİMİZ TAMAMLANDI”

Doğa’m Evimde uzaktan eğitim programıyla eğitim-öğretimde herhangi bir kayıp yaşanmaması için çalıştıklarını söyleyen Özeren, Doğa öğrencilerinin, okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm ders içeriklerine, diledikleri yerden erişebileceklerini ifade etti. Özeren, “Eğitimlerine online olarak devam eden öğrencilerimiz, akademik kadromuz tarafından hazırlanan ders anlatımı ve soru çözüm videoları, online sınavlar, dijital içeriklerde hazır bulunan animasyonlar, interaktif uygulamalar ve etkinliklere rahatlıkla ulaşabilecek” diye
konuştu.

“DENEME SINAVLARI UYGULANMAYA DEVAM EDECEK”

Özeren, sınav hazırlık sürecinde olan öğrencileri için güçlü bir uzman kadronun çalışmalarını sürdürerek sınav içeriklerinde güncellemelerde bulunacağına ve “sürecin daima yaşayan bir organizma gibi canlı tutulacağına” dikkati çekti. Özeren sözlerini şöyle sürdürdü: “DAGİS, LGS ve YKS gibi sınavlara hazırlık sürecinde olan öğrencilerimiz için deneme sınavlarımız akademik takvimde belirtilen gün ve saatte e-Doğa üzerinden uygulanmaya devam edecek. Akademik kadromuz, danışman ve rehber öğretmenlerimizin yönlendirmeleriyle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık süreçlerinin takipçisi olacağız.”

Bugün 10:24 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Doğa'da online ders başlıyor mask
Doğa'da online ders başlıyor
Doğa Koleji'nde online eğitim hazır mask
Doğa Koleji'nde online eğitim hazır
Tavşanlı'dan 81 ilde 81 okula leblebi mask
Tavşanlı'dan 81 ilde 81 okula leblebi
ÖSYM corona önlemleri kapsamında sınavları erteledi mask
ÖSYM corona önlemleri kapsamında sınavları erteledi
Doğa’da kayıt işlemleri online yapılacak mask
Doğa’da kayıt işlemleri online yapılacak
Koronavirüs eğitime engel değil mask
Koronavirüs eğitime engel değil
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler
Araç muayeneleri de durdurulmalı mask
Araç muayeneleri de durdurulmalı
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten! mask
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı mask
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı. mask
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı.
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar mask
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar! mask
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL