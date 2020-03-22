Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim Merkezinde eğitim alan ve korona virüsü nedeniyle eğitimleri aksayan özel gereksinimli bireyler, kamera karşısında verdikleri mesajlar ile vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardılar. Öğrenciler kaydettikleri görüntülerde, “Canımız sıkılsa da biz okula gitmiyoruz, siz de evde kalın”, “Evde kal bütün Türkiye”, “Benim için evde kal”, “Evden çıkmayalım, mesafeyi koruyalım” ifadelerine yer verdiler.
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Okula gidebilmek için vatandaşları evde kalmaya davet ettiler
Başiskele'de bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, kamera karşısına geçerek, “Evde kal Türkiye” mesajı verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz