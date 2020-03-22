MHP kriz masası oluşturdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanlığı, Coronavirüs nedeniyle kriz masası oluşturduğunu duyurdu. İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelerde bulunuldu; “Milletimizde bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden, devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerimize düşen görev her ne olursa olsun amasız fakatsız yerine getirmeye hazırız. Teşkilatlarımız ve tüm yöneticilerimiz ülkemiz ve milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikenin şuurundadır ve bir güven kapısı olarak topluma karşı sorumluluğunu eksiksiz yerine getirecektir.

“ÖRNEK TEŞKİL EDECEK”

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı olarak Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in her milli meselede işaret ettiği gibi, “önce ülkem ve milletim” anlayışıyla kişisel ve kurumsal tüm önceliklerimizi öteleyecek, erteleyecek ve dahi yok sayacak; milletimizin sıhhatine karşı oluşan bu büyük tehdit karşısında da Yüce Türk Milletinden yana olan duruşumuzu örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyacağız.

“ŞERDEN HAYIR DOĞACAK”

Ayrıca yine liderimizin son açıklamalarında belirttiği üzere "KOVID-19 virüsüyle mücadeleyi Allah’ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim. Bu itibarla Devletimiz ve Genel Merkezimizden gelen talimatlarda üzerimize düşen herhangi bir görevi tam bir koordinasyon içerisinde yürütmek adına Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığımızca Kriz Masası oluşturulmuştur.” Özgün Erbulan

MHP KOCAELİ TEŞKİLATLARI KRİZ MASALARI

MHP KOCAELİ İL BAŞKANLIĞI KRİZ MASASI

1- Aydın Ünlü - İl Başkanı

2- Ercan Bayrak - Teşkilat Başkanı

• 0 (532) 467 52 44

3- Hamza Güloğlu - İl Sekreteri

• 0 (542) 421 67 18

4- Sami Acıkök - Başkan Yardımcısı

• 0 (535) 975 15 03

5- Gürcan Kolay - Başkan Yardımcısı

• 0 (532) 630 04 00

MHP KÖRFEZ İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Zeki Gürsu – İlçe Başkanı

·0 (532) 263 15 34

2- Ertam Peker –

·0 (532) 515 85 02

3- Kenan Maden –

·0 (537) 898 61 11

4- Y. Gönül Aykaç –

·0 (531) 782 60 33

5- Alptuğ Metin Aldemir –

·0 (533) 059 17 95

MHP DİLOVASI İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Ali Osman Ayaz – İlçe Başkanı

·0 (543) 540 00 08

2- Ali Demiray

·0 (532) 784 96 71

3- Şükrü Bayram

·0 (539) 259 09 29

4- Hüseyin Türkel

·0 (539) 484 41 29

5- Serkan Kopan

·0 (505) 303 31 71

MHP KARTEPE İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Murat Kalender – İlçe Başkanı

·0 (532) 683 64 98

2- Hidayet Köken – İlçe Başkan Yardımcısı

·0 (532) 415 75 48

3- Atakan Erşan Yüksel – İlçe Sekreteri

·0 (544) 532 70 92

4- Faruk Cengizhan – Meclis Üyesi

·0 (543) 235 59 28

5- Kerem Yılmaz – Meclis Üyesi

·0 (534) 783 51 64

MHP KARAMÜRSEL İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Çetin Öksüz – İlçe Başkanı

·0 (507) 428 01 60

2- Harun Baykır

·0 (532) 788 82 20

3- Hakan Demirel

·0 (543) 722 32 09

4- Selim Berber

·0 (538) 631 01 43

5- Yunus Eyüp

·0 (530) 978 14 37

MHP ÇAYIROVA İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Yunus Emre Düzdaban – İlçe Başkanı

·0 (532) 712 01 43

2- Ahmet Durak

·0 (532) 361 62 57

3- Davut Akçay

·0 (533) 483 86 63

4- Suat Karahan

·0 (535) 679 24 31

5- Fatih Kayaoğlu

·0 (533) 486 21 68

MHP DARICA İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Adem Emre Aygün – İlçe Başkanı

· 0 (532) 671 14 83

2- Fikret Ağbaba – Meclis Üyesi

·0 (532) 586 22 36

3- Ali Bıyık – İlçe Başkan Vekili

·0 (532) 603 72 03

4- İlhan Demirci – İlçe Sekreteri

· 0 (542) 459 83 27

5- İbrahim Çolak – İlçe Teşkilat Başkanı

·0 (532) 426 05 40

MHP BAŞİSKELE İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Serkan Günaydın – İlçe Başkanı

·0 (533) 658 33 33

2- Metehan Kırcıoğlu

·0 (546) 483 82 85

3- Metin Demir

·0 (535) 747 12 31

4- Metin Kırcı

·0 (537) 456 47 81

5- Şahin Kaya

·0 (538) 600 43 01

MHP GÖLCÜK İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Bilal Çakır – İlçe Başkanı

·0 (532) 770 39 68

2- Necati Ardurmuş – İlçe Başkan Yardımcısı

·0 (532) 510 74 08

3- İlker Türker – İlçe Sekreteri

·0 (533) 549 87 43

4- Kürşad Çakıroğlu – Meclis Üyesi

· 0 (532) 456 23 05

5- Savaş Toprak – Meclis Üyesi

·0 (533) 316 52 90

MHP GEBZE İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Serkan Kural - İlçe Başkanı

• 0 (546) 251 19 17

2- Kürşat Tuğan - İlçe Sekreteri

• 0 (532) 696 58 13

3- Aydın Yılmaz - İlçe Başkan Yardımcısı

• 0 (542) 694 66 46

4- Mehmet Uğuz - İlçe YK Üyesi

• 0 (532) 134 06 51

5- Tolga Öztürk - İlçe YK Üyesi

• 0 (532) 132 13 60

MHP DERİNCE İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Zeki Omurca - İlçe Başkanı

• 0 (532) 411 28 07

2- Tayfun Tosun - Meclis Üyesi

• 0 (538) 506 41 06

3- Serkan Bayrak - Yavuz Sultan Mahalle Başkanı

• 0 (535) 254 21 78

4- Gökalp Şentürk - İlçe Başkan Yardımcısı

• 0 (542) 226 07 24

5- Sinan Gezer - İlçe Başkan Yardımcısı

• 0 (532) 590 77 42

MHP İZMİT İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Ahmet Yalçınöz – İlçe Başkanı

·0 (530) 325 03 70

2- Metin Ceylan

·0 (554) 447 72 33

3- İlker Kazan

·0 (539) 572 76 76

4- Engin Duymaz

·0 (532) 396 79 26

5- Turgay Yiğit

·0 (553) 423 33 71

MHP KANDIRA İLÇE TEŞKİLATI KRİZ MASASI

1- Ahmet Uğur – İlçe Başkanı

·0 (530) 329 79 05

2- Veysel Sert

·0 (535) 632 49 35

3- Turan Türk

· 0 (541) 302 45 02

4- İsmail Akkurt

·0 (532) 626 73 27

5- Aziz Becerikli

·0 (532) 724 46 30

TÜRKAV GEBZE ŞUBE BAŞKANLIĞI KRİZ MASASI

1- Ozan Özocak – Şube Başkanı

· 0 (505) 020 75 38

2- Hüseyin Turhan – Başkan Vekili

·0 (506) 595 15 55

3- Mesut Metin – Şube Sekreteri

· 0 (530) 994 19 73

4- Şükrü Ozan Coşkun – Başkan Yardımcısı

·0 (506) 358 40 11

5- Aykut Burak Çetinkaya – Başkan Yardımcısı

·0 (555) 633 25 88