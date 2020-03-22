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İçmimarlar: Sağlıklı mekanların inşa edilmesinde hassasiyet gösteriyoruz

TMMOB’a bağlı İçmimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Kerem Toramangil coronavirüs nedeniyle alınan tedbirler ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Toramangil yaptığı açıklamada, “Corona virüs pandemisinin etkilerini daha yakından hissetmeye başladığımız bu günlerde alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İçmimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Kerem Toramangil, corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler ve önerilerle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Tüm faaliyet ve toplantılarını iptal ettiklerini belirten Toramangil, “Corona virüs pandemisinin etkilerini daha yakından hissetmeye başladığımız bu günlerde alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Halkımızın duyarlılığı ile bu süreçten en az zararla çıkabileceğimize inanıyoruz. Bizler de genel merkezimizin almış olduğu kararlar çerçevesinde önlemlerimizi aldık. İcra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç tüm toplantılarımızı, eğitim ve etkinliklerimizi ilerleyen tarihlere erteledik. Mesai saatlerimizde düzenlemeler yapıp, üyelik vb. işlemleri internet kanalımızdan yapılabilir hale getirdik” dedi.

“KOCAELİ HALKININ YANINDAYIZ”

Önerilerde bulunan Toramangil, “Kamu güvenliği ve sağlığı ile doğrudan ilgilenen mesleğimiz, özellikle kamusal alanlarda yapılan tadilat ve inşaatlarda, kolay temizlenebilir, antibakteriyel özellikleri olan, virüs mikrop vb. istenmeyenlerin tutunumu düşük malzemeler ile tasarlanmış, iyi havalandırılan sağlıklı mekanların inşa edilmesi konusunda hassasiyet göstermektedir. Meslektaşlarımızın ve Kocaeli halkının yanında olduğunu bildirir, hastalarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz” ifadelerinde bulundu.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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