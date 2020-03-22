Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!

EBA giriş ve EBA TV ayarları haberimizde; Corona virüs nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedbir amaçlı olarak okulları tatil ederken öğrencilerin mağdur olmaması amacıyla uzaktan eğitime geçildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bakanlık tarafından yapılan çalışmaların sonucunda uzaktan eğitim hazırlıkları tamamlandı. Nisan ayında yapılacak 1 haftalık tatil öne çekilirken yapılan duyuru neticesinde uzaktan eğitimin başlama günü 23 Mart olarak açıklandı. Yayın, hem internetten hem de televizyondan yapılacak.

Konuyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, televizyon yayını için TRT'nin altyapısını kullanacaklarını söyledi. 3'ü HD 3'ü SD yayın yapmak üzere toplamda 6 kanal olacağını söyleyen Selçuk ders programlarının da belli olduğunu ifade etti. 23 Mart-27 Mart tarihlerinde TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek çocuklar yine bakanlık tarafından hazırlanan EBA’ya www.eba.gov.tr adresi üzerinden ulaşm sağlayabilecek. Bir diğer yandan teknolojik imkanlar dolayısıyla öğrenciler mobil cihazlar ve mobil market uygulamaları üzerinden de EBA uygulamasını indirebilecek. Üniversitelerle ilişkin olarak ise uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için yaz öğretimi uygulanabilecek.

MEB DERS PROGRAMINI YAYINLADI

Öte yandan MEB tarafından ders program akışı detayları da yayınlandı. 09.00’da başlayacak olan dersler, 13.00’te sona erecek. 13.30 ve 17.30 ile 17.30 ve 21.30 saatleri arasında sabah yapılan dersler tekrar edilecek.

EBA’YA GİRİŞ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler EBA’ya TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabiliyor. Hesabı olmayan öğrenciler ise https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/student.jsp adresi üzerinden ‘EBA hesabı oluştur’ ekranına tıkladıktan sonra adımları takip ederek üyelik işlemlerini aktifleştirebiliyor.

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

EBA TV AYARLARI

TRT EBA TV UZAKTAN EĞİTİM YAYIN FREKANSI BİLGİLERİ (HD)

Alış Frekansı: 12.084 Mhz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

TRT EBA TV YAYIN FREKANSI BİLGİLERİ (SD)

Alış Frekansı: 11.916 Mhz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: ¾