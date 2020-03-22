Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından engelli vatandaşlara hizmet veren ‘Engelsiz Taksi’ler, dezenfekte edilerek temizlendi. Engelli bireylerin ve görev yapan personelin sağlığı için dezenfekte edilen Engelsiz Taksiler, 08.30 ile 17.30 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 153’ten alınan randevu ile hizmet veriyor.
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Engelli Taksi’ler dezenfekte ediliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli vatandaşlara hizmet veren ‘Engelsiz Taksi’ler, Korona virüse karşı dezenfekte edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz