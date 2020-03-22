Engelli Taksi’ler dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından engelli vatandaşlara hizmet veren ‘Engelsiz Taksi’ler, dezenfekte edilerek temizlendi. Engelli bireylerin ve görev yapan personelin sağlığı için dezenfekte edilen Engelsiz Taksiler, 08.30 ile 17.30 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 153’ten alınan randevu ile hizmet veriyor.