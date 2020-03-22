Devlet Hastanesi çevresi baştan aşağı dezenfekte edildi

Tüm dünyada yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren COVİD-19 koronavirüse karşı İzmit Belediyesi Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında tüm birimleriyle birlikte amansız bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Koronavirüsün yayılmaması için bir çok uygulamaya imza atan İzmit Belediyesi bir yandan da cadde, sokak ve park gibi vatandaşların yoğun kullandığı alanları özel olarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

HASTANEYE ÇIKAN BÜTÜN YOLLAR

Dezenfekte çalışmaları kapsamında Kocaeli Devlet Hastanesi’ne çıkan tüm yollar ve ara sokaklar titizlikle dezenfekte edildi. Hastaneye çıkan Gazanfer Bilge Bulvarı, Güneş Caddesi, Hastane Yolu Sokak ve Bostanlar Sokak başta olmak üzere hastaneye çıkan bütün yollar dezenfekte edilerek sağlık açısından uygun bir hale getirildi.