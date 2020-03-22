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İzmit Belediyesinden Cedit’e koronavirüs tedbirleri

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan korona virüse karşı İzmit Belediyesi ekipleri Cedit Mahallesi’nde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi
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Tüm dünyada tedirginliğe neden olan ve ülkemizde de görülen (COVİD-19) koronavirüse karşı İzmit Belediyesi kentteki tedbirleri en üst seviyeden yürütüyor. Tüm birimleriyle İzmit’te koronavirüse karşı mücadele eden İzmit Belediyesi halkın sağlığını korumak adına çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Cedit Mahallesi’nde dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Cedit Mahallesi’nde yoğun olarak kullanılan caddeler ve ara sokaklar ekiplerin yoğun ve titiz çalışmaları sonucunda uygun hale getirildi. 

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Koronavirüse karşı yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Cedit Mahallesi Muhtarı Nabi Keskin, “İzmit Belediyesinin Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında koronavirüse karşı gerçekleştirdiği çalışmalar insan sağlığı açısından bizleri mutlu ediyor. Yapılan çalışmaları destekliyorum. İleriki günlerde daha yüksek seviyede artmasının beklendiği virüsle ilgili çalışmaların daha sık yapılmasını bekliyoruz” dedi. 

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