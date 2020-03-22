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Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Darıca Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirleri arttırırken vatandaşlara da evde kalmaları çağrısında bulunuyor. İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarını da sürdüren Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmayarak beslenme noktalarına gıda ve mama bırakıyor
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Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı Darıca Belediyesi, önlemlerini yoğunlaştırdı. Özellikle vatandaşların ortak kullanım alanları olan okul, sağlık kuruluşları, toplu ulaşım araçları, çocuk parkları, taksiler ve eczaneler gibi alanları sürekli dezenfekte eden Darıca Belediyesi, vatandaşlara da “evde kal” çağrısında bulunuyor.

SİZ EVDE KALSANIZ DA BİZ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMUYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde tedbirler arttırılırken sokak hayvanları için de çalışma başlatıldı. Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hayvan sağlığı ve refahı ekibi tarafından sokak hayvanları aç kalmasın diye Darıca’nın çeşitli noktalarında oluşturulan beslenme noktalarına gıda, mama ve su bırakılıyor. Darıca Belediyesi’nden yapılan açıklamada da “Siz evde kalsanız da biz sevimli dostlarımızı unutmuyoruz. Piri Reis ve Cami Mahallemizde bulunan 3 adet beslenme noktasına belirli aralıklarla su, gıda ve mama bırakıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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