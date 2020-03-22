İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü vatandaşların evde kalmaları yönünde kısıtlama kararına uymayan yaşlı vatandaşları ile ilgili İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil tüm ekipleri tarafından ilçe genelinde kontroller açık alanlar, parklar v.b yerlerde kontroller yapılmaya devam ediyor. Kontroller sırasında yaşlı vatandaşların evlerinde kalmaları sokağa çıkmamaları konusunda gerekli uyarıları yapan ekipler, evlerine dönmelerini sağladılar.
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Polis yaşlı vatandaşların evlerine dönmelerini sağladı
Koronavirüs salgını için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipleri, "evde kal" çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlarla kurdukları iletişim ile, kısa sürede evlerini dönmelerini sağlıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz