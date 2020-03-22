Polis yaşlı vatandaşların evlerine dönmelerini sağladı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü vatandaşların evde kalmaları yönünde kısıtlama kararına uymayan yaşlı vatandaşları ile ilgili İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil tüm ekipleri tarafından ilçe genelinde kontroller açık alanlar, parklar v.b yerlerde kontroller yapılmaya devam ediyor. Kontroller sırasında yaşlı vatandaşların evlerinde kalmaları sokağa çıkmamaları konusunda gerekli uyarıları yapan ekipler, evlerine dönmelerini sağladılar.