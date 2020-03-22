Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:12 TSİ- Gündem G: Bugün 12:23 TSİ

Kaymakamlık'tan 65 yaş açıklaması...

Coronavirüsün (Covit-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Başkanlığınca yayınlanan genelge gereğince; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda,İl İdaresi Kanununun 11/C nci ve 32/Ç nci maddeleri ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddeleri gereğince;

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra ; Yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç ) başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar ,belediye başkanları, kurumların il/ilçe müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ,mahalle muhtarları hariç olmak üzere 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması,
İzmit Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ve Kocaeli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından kararlaştırılmıştır.

Anılan karar yürürlüğe girdikten sonra;

1- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için kaymakam başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur.

2- Vefa Sosyal Destek Grubu; Kaymakam başkanlığında,İzmit belediye başkanı,ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı,kaymakam tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir belediyesi dahil yerel yönetimler,Kızılay ve ihtiyaç duyulan sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinden oluşmuştur.

3- Kaymakamlık tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmıştır.İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için; başta kolluk birimleri olmak üzere belediyeler ve kamu kurumlarından yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiştir.

Sağlıklı günler temennisiyle Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şevket CİNBİR
İzmit Kaymakamı

Bugün 12:12 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ölü sayısı 21'e, vaka sayısı 947’e çıktı mask
Ölü sayısı 21'e, vaka sayısı 947’e çıktı
Lokanta ve restoranlara kısıtlama mask
Lokanta ve restoranlara kısıtlama
Nuket Özcan’dan Dilek Yalçın’a suç duyurusu mask
Nuket Özcan’dan Dilek Yalçın’a suç duyurusu
Çetinkaya’dan anlamlı mesaj! mask
Çetinkaya’dan anlamlı mesaj!
Kartepe'de tedbirler ciddiyetle devam ediyor mask
Kartepe'de tedbirler ciddiyetle devam ediyor
Bakanlık açıkladı 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı... mask
Bakanlık açıkladı 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı...
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler
Araç muayeneleri de durdurulmalı mask
Araç muayeneleri de durdurulmalı
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten! mask
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı mask
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı. mask
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı.
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar mask
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar! mask
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL