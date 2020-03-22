Kaymakamlık'tan 65 yaş açıklaması...

21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra ; Yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç ) başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar ,belediye başkanları, kurumların il/ilçe müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ,mahalle muhtarları hariç olmak üzere 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması,

İzmit Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ve Kocaeli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından kararlaştırılmıştır.

Anılan karar yürürlüğe girdikten sonra;

1- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için kaymakam başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur.

2- Vefa Sosyal Destek Grubu; Kaymakam başkanlığında,İzmit belediye başkanı,ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı,kaymakam tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir belediyesi dahil yerel yönetimler,Kızılay ve ihtiyaç duyulan sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinden oluşmuştur.

3- Kaymakamlık tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmıştır.İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için; başta kolluk birimleri olmak üzere belediyeler ve kamu kurumlarından yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiştir.

Sağlıklı günler temennisiyle Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şevket CİNBİR

İzmit Kaymakamı