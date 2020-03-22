Market ihtiyacı olan vatandaşın yardımına Polis koştu...

Bugün Polis ekiplerinden gönülleri fetheden davranış geldi.İzmit Kocatepe Mahallesinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü bir vatandaş, 155'i aramak suretiyle ihtiyaçları olduğunu telefonda söyledi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşın market alışverişini yaptıktan sonra ikametine giderek kendisine teslim edildi. Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan vatandaş Polis ekiplerine teşekkür etti.