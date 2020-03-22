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Market ihtiyacı olan vatandaşın yardımına Polis koştu...

Koronavirüs salgını için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipleri, "evde kal" çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlarla kurdukları iletişim ile, kısa sürede evlerini dönmelerini sağlıyor

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Bugün Polis ekiplerinden gönülleri fetheden davranış geldi.İzmit Kocatepe Mahallesinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü bir vatandaş, 155'i aramak suretiyle ihtiyaçları olduğunu telefonda söyledi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşın market alışverişini yaptıktan sonra ikametine giderek kendisine teslim edildi. Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan vatandaş Polis ekiplerine teşekkür etti.

Bugün 12:17 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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