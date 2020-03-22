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28 Haziran Eski İstanbul Caddesi ve Asri Mezarlık’ta dezenfekte 

28 Haziran Mahallesi’ndeki Eski İstanbul Caddesi ve Asri Mezarlık’ın çevresi İzmit Belediyesi ekipleri tarafından gece geç saatlere kadar dezenfekte edildi
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Tüm dünyayı sarsan Covid19 virüsüne karşı İzmit Belediyesi adeta seferberlik başlattı. İzmit’in tüm mahallelerinde sokak sokak dezenfekte işlemlerini sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin bir sonraki durağı 28 Haziran Mahallesi’ndeki Eski İstanbul Caddesi ve Asri Mezarlık’ın çevresi oldu. 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler gece geç saatlere kadar büyük bir titizlikle dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARDAN ALKIŞLI TEŞEKKÜR

Dezenfektan, köpükleme ve tazyikli su ile gerçekleştirilen işlemlerde Eski İstanbul Caddesi ve Asri Mezarlık’ın çevresindeki tek bir noktasının atlanılmaması için ekipler adeta seferber oldu. Hızlı bir şekilde bulaşarak yayılma özelliği gösteren Covid19 virüsüne karşı sosyal yaşam alanları ve kamuya açık alanlarda aralıksız çalışan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerine ‘evinde kal’ çağrısına uyan mahalle sakinleri balkonlarından alkışlarla teşekkür etti

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