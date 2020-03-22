Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:27 TSİ- Gündem G: Bugün 12:29 TSİ

İzmit Belediyesinden Öğrenci yurtlarına dezenfekte

Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın kaldığı Şerife Gelin Öğrenci Yurdu ve Süleyman Paşa Öğrenci Yurdu’nun çöp konteynırları İzmit Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilerek koruma altına alındı
mask

Tüm dünya ülkelerinin savaş ilan ettiği Covid19 virüsüne karşı İzmit Belediyesi hiç bir detayı atlamadan kamuya açık ve sosyal yaşam alanlarında gerekli önlemleri arttırarak almaya devam ediyor. Salgının yaygınlaşmaması adına yurtdışından ülkemize gelen vatandaşlarımızın virüs taşıma olasılığına karşı karantinaya alınarak yerleştirildiği kentteki öğrenci yurtlarının çevresinde İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

KONTEYNIRLARA KORUMA

Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın kaldığı Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi civarında hizmet veren Şerife Gelin Öğrenci Yurdu ve Süleyman Paşa Öğrenci Yurdu’nun etrafında da dezenfekte işlemleri sürüyor. Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi yolu üzerinde bulunan yurtların yer aldıkları noktanın kritik olması bakımından düzenli olarak kontrolleri sağlanıyor. İzmit Belediye ekiplerince her iki yurdun çöp konteynırlarının dezenfekte işlemleri tamamlanarak koruma altına alındı.

Bugün 12:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
28 Haziran Eski İstanbul Caddesi ve Asri Mezarlık’ta dezenfekte  mask
28 Haziran Eski İstanbul Caddesi ve Asri Mezarlık’ta dezenfekte 
Ölü sayısı 21'e, vaka sayısı 947’e çıktı mask
Ölü sayısı 21'e, vaka sayısı 947’e çıktı
Lokanta ve restoranlara kısıtlama mask
Lokanta ve restoranlara kısıtlama
Nuket Özcan’dan Dilek Yalçın’a suç duyurusu mask
Nuket Özcan’dan Dilek Yalçın’a suç duyurusu
Çetinkaya’dan anlamlı mesaj! mask
Çetinkaya’dan anlamlı mesaj!
Kartepe'de tedbirler ciddiyetle devam ediyor mask
Kartepe'de tedbirler ciddiyetle devam ediyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler
Araç muayeneleri de durdurulmalı mask
Araç muayeneleri de durdurulmalı
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten! mask
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı mask
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı. mask
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı.
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar mask
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar! mask
Yasağa rağmen girmeye çalıştılar!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL