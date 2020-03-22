İzmit Belediyesinden Öğrenci yurtlarına dezenfekte

Tüm dünya ülkelerinin savaş ilan ettiği Covid19 virüsüne karşı İzmit Belediyesi hiç bir detayı atlamadan kamuya açık ve sosyal yaşam alanlarında gerekli önlemleri arttırarak almaya devam ediyor. Salgının yaygınlaşmaması adına yurtdışından ülkemize gelen vatandaşlarımızın virüs taşıma olasılığına karşı karantinaya alınarak yerleştirildiği kentteki öğrenci yurtlarının çevresinde İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

KONTEYNIRLARA KORUMA

Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın kaldığı Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi civarında hizmet veren Şerife Gelin Öğrenci Yurdu ve Süleyman Paşa Öğrenci Yurdu’nun etrafında da dezenfekte işlemleri sürüyor. Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi yolu üzerinde bulunan yurtların yer aldıkları noktanın kritik olması bakımından düzenli olarak kontrolleri sağlanıyor. İzmit Belediye ekiplerince her iki yurdun çöp konteynırlarının dezenfekte işlemleri tamamlanarak koruma altına alındı.