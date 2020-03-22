112 bin mahkum serbest bırakılabilir!

Türkiye'nin koronavirüse karşı mücadele başlattığı bu dönemde gözler cezaevlerine çevrildi. Koğuşların fazla kalabalık olması ve ölümcül virüsün cezaevlerinde yayılma riskinin artması üzerine infaz düzenleme yasası için çalışmalara hız verildi. İnfaz paketinin son şeklini Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısına göre uyuşturucuda bu ceza indirimi kapsamına girecek.
UYUŞTURUCU DA KAPSAM İÇİNDE
Sarıkaya, "Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu da kapsam içine alındı. Bu suçu işleyenler de indirimden yararlanacak" diye yazdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz