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112 bin mahkum serbest bırakılabilir!

Uyuşturucuya ilişkin suçların da ceza indirimi kapsamına girmesiyle birlikte tahliye olması beklenen mahkum sayısı 112 bine çıktı
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Türkiye'nin koronavirüse karşı mücadele başlattığı bu dönemde gözler cezaevlerine çevrildi. Koğuşların fazla kalabalık olması ve ölümcül virüsün cezaevlerinde yayılma riskinin artması üzerine infaz düzenleme yasası için çalışmalara hız verildi. İnfaz paketinin son şeklini Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısına göre uyuşturucuda bu ceza indirimi kapsamına girecek.

UYUŞTURUCU DA KAPSAM İÇİNDE

Sarıkaya, "Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu da kapsam içine alındı. Bu suçu işleyenler de indirimden yararlanacak" diye yazdı.

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