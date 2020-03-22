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Zabıta 65 yaş üstü avında!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi konusunda vatandaşları uyararak yardımcı oldu
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Çin'de başlayan ve ülkemizde etkili olan korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı 65 Yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmasını kısıtladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı. Rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım ederek evlerine ulaştırdı.

ZABITA HAREKETE GEÇTİ

Tüm dünyada hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler arttırıldı. Sağlık Bakanlığı halkı tedbirli olmaya davet ederken, İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi. Dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle yayınlanan genelgenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

65 YAŞ ÜSTÜ EVLERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Zabıta ekipleri eldiven ve maske takarak sokak sokak gezdi. Ekipler 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için getirilen kısıtlamalar konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Sokakların yanı sıra park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularını gezen Zabıta ekipleri 65 Yaş üstü olan vatandaşları evlerine yönlendirdi.

ZABITA’DAN VATANDAŞLARA ULAŞIM YARDIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri evine gitmekte zorlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ise ulaşım yardımında bulundu. Ekipler 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve eldiven vererek araç ile gidecekleri yere kadar eşlik etti. Ekipler sokaklarda anonslar ile 65 Yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmaması için uyardı.

CEZASI 3 BİN 150 TL

Getirilen kısıtlama kapsamında Zabıta ekiplerine zorluk çıkartan ve yasağı dikkate almayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacağı ve vatandaşlara 3 bin 150 TL ceza kesileceği açıklandı.

153’Ü ARAYIN YARDIM İSTEYİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kimsesi bulunmayan ve Covid-19 salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geniş Ailem” projesi ile yardım elini uzatıyor. İçişleri Bakanlığı’nın getirdiği kısıtlama ile sokağa çıkamayan vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 Çağrı merkezini arayarak yardım isteyebilir. Çağrının ardından harekete geçen ekipler, ihtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alarak vatandaşların alışverişini yapıyor.

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