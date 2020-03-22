Bir diğer yandan neden sokakta olduğu sorulan 64 yaşındaki vatandaş “Ben otelde kalıyorum akşamları. Emekliyim. Çocuklarım beni dışarı attı. Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” ifadelerinde bulundu.

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs’ün özellikle yaşlı kesimi etkilemesi sonucu uzmanlar ve yetkililer sık sık ‘Evden çıkmayın’ uyarısında bulunurken, uyarıları dikkate almayan yaşlı vatandaşların sokağa çıkması üzerine dün, İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı.

POLİS VE ZABITA DENETİMLERE BAŞLADI

Alınan karar sonrasında bugün Kocaeli’de genel olarak sessizlik hakim olsa da bazı yaşlı vatandaşlar sokağa çıkmaya devam etti. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar hem banklarda oturmaya hem de günlük hayatlarına devam ederken, polis ve zabıta ekipleri ise denetimlere başladı. Tüm uyarılara ve yasaklara rağmen yaşlı vatandaşların bir arada oturması şaşkınlık yarattı. Yaşlıları aynı zamanda evlerine bırakan ekipler ihlal eden yaşlı vatandaşları şimdilik uyarırken bazılarını ise ekip aracıyla evlerine bıraktı.

“GİT SOKAKTA VİRÜS KAP”

Ahmet isimli 65 yaşında olan vatandaş neden sokağa çıkıyorsunuz sorusu üzerine, “Yasak olduğunu bilmiyordum. Sizden öğrendim. Evime gidiyorum şimdi” diye cevap verirken, bir cami önünde oturan 64 yaşındaki vatandaş ise, “Benim evim yok. Yaşım da 64. Buraya yurda getiriyorlarmış insanları. Orada daha çok mikrop kapacak insanlar. Ben otelde kalıyorum akşamları. Emekliyim. Çocuklarım beni dışarı attı. Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi. Bana bir yere git desen bile gidemem, nereye gideceğim” ifadelerinde bulundu. Bir diğer yandan 65 yaş altında olan vatandaşların “Bize yasak yok” şeklinde dolaşması da dikkat çekti.

CEZA NE KADAR?

Yasağı ihlal eden 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalıkları olanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak.