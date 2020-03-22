Alikahya Hastanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

İzmit Belediyesi tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüse karşı tedbirlerini alarak dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri İzmit Alikahya’da bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde de dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

POLİKLİNİKLER VE ORTAK KULLANIM ALANLARI

Vatandaşların sıklıkla kullandığı parklar, bahçeler, hastaneler, öğrenci yurtları, mahalle ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi ekipleri, Alikahya’da bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde dezenfekte işlemi yaptı. Poliklinikler başta olmak üzere toplu kullanım alanlarında gerçekleşen dezenfekte işlemlerinin belli aralıklarla yineleneceği belirtildi.