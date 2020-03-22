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Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor

Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını düşünen Vatan Bilgisayar 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren mağazalarındaki faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı
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Vatan Bilgisayar mağazalarının kapanacağını böyle duyurdu; Vatan Bilgisayar,Türkiye’de etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) salgınında vaka sayısının artması sonucu bir önlem kararı aldı.Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını en büyük önceliği olarak gören Vatan Bilgisayar,salgın sebebiyle 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren tüm mağazalarının faaliyetlerini geçici bir süre için durdurma kararı aldı.

Bu süreçte Türkiye’nin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için www.vatanbilgisayar.com ve 0850 222 5656 numaralı çağrımerkezi hizmet vermeye devam edecek.

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