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KOCAELİSPOR BAŞKAN HÜSEYİN ÜZÜLMEZ’DEN MESAJ VAR!

''Her şeyden önce insan sağlığı kulüp için online çalışıyoruz''

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
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Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, süreçle ilgili görüşlerini dile getirirken “Evde dinleniyoruz. Bu süreçte söylenenlere uymaktan ve tedbir almaktan başka çare yok. Ama evde gerek hocamızla, gerek futbolcu kardeşlerimiz ve yönetimimizle sürekli iletişim halindeyiz” dedi

TFF DE BİR ŞEY ÖNGÖREMİYOR

3.Lig 2.Grup’ta şampiyonluğa ramak kalmışken, liglerin korona virüs nedeniyle süresiz ertelenmesiyle birlikte takım tatile çıkarken, başkan Hüseyin Üzülmez de evinde dinlenmeye, gerek olmadıkça sokağa çıkmamaya, 65 yaş üstü nüfusa virüs bulaşmaması için söylenenleri harfiyen yerine geçirmeye çabalıyor. TFF ile sürekli diyalog halinde olduğunu söyleyen başkan Üzülmez “Onlar da tabii ki kesin bir tarih veremiyor. Nisanın ortalarında ligi başlatmak gibi bir gayretleri var ama bu bir salgın. Dünya olağanüstü günler yaşarken, kimse bir şeyi öngöremiyor. Bizler de normal yaşamımıza dönmemize rağmen birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve kulübümüz çalışmalarını online olarak devam ettiriyoruz” dedi.

SPORCULAR BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Üzülmez açıklamasında “Ben şu anda evdeyim ve bol kitap okuyorum, ailemle vakit geçiriyorum. Bir çocuğum İstanbul’da psikolog olarak çalışmasına yoğun şekilde devam ediyor. Bir diğer çocuğu ise Dubai’de bulunuyor. Onun da sağlığı iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Yani bu günlerde, ailemizle daha fazla zaman geçirebiliyoruz. Sık sık bahçeye çıkıyorum ve doğayla baş başa kalıyorum” dedi.

HERŞEY TERSİNE DÖNER İNŞALLAH

“Şu anda iyi olmayan güler yaşıyoruz” diyen Üzülmez, bize düşen sabır ve tevekküldür. Bu zor günleri el birliğiyle aşacağız inşallah. Temennim, bir anda bu gidişatın tersine dönmesidir. Bol dua ediyorum. Hepimiz kurallara uyalım, söylenenleri harfiyen yerine getirelim. Biz hasta olmasak bile, yaşlılarımızı koruyalım. Şu an için her şeyden önce insan sağlığı geliyor. Dün akşam (cumartesi) Burak Süleyman kardeşimle görüştüm. Ameliyat oldu ve başarılı geçti. Tabii ki ziyarete gidemedik ama geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Diğer futbolcularla da sık sık görüşüyoruz, sohbetler yapıyoruz, birbirimize moral veriyoruz. Hocamızla daha sık görüşüyoruz elbette ve sürekli genel değerlendirme yapıyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim” dedi.

Bugün 14:12 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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