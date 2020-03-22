Çintimar, yurtlarla yakından ilgileniyor:Spor durdu ama o 7/24 çalışıyor

Aynı zamanda yurtların işleyişinden de sorumlu olan Çintimar ve ekibi, geceli gündüzlü bir çalışma yapıyor. Halen karantinada bulunan yurt dışından dönen yaklaşık bin yurttaş, Kocaeli’nde kontrol ediliyor. Bunların günlük yiyecek ve diğer temizlik işleri, sağlık çalışanları ve kredi ve yurtlar kurumu elemanlarıyla devam ettiriyor. Çintimar ile birlikte müdür vekili ve yurtlardan sorumlu olan Ziyaülhak Sarıgül de yoğun bir çalışma yapıyor.