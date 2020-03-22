Aynı zamanda yurtların işleyişinden de sorumlu olan Çintimar ve ekibi, geceli gündüzlü bir çalışma yapıyor. Halen karantinada bulunan yurt dışından dönen yaklaşık bin yurttaş, Kocaeli’nde kontrol ediliyor. Bunların günlük yiyecek ve diğer temizlik işleri, sağlık çalışanları ve kredi ve yurtlar kurumu elemanlarıyla devam ettiriyor. Çintimar ile birlikte müdür vekili ve yurtlardan sorumlu olan Ziyaülhak Sarıgül de yoğun bir çalışma yapıyor.
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Çintimar, yurtlarla yakından ilgileniyor:Spor durdu ama o 7/24 çalışıyor
Bine yakın yurttaşın yurt dışından ülkemize dönmesi ve karantina altında Kocaeli’deki yurtlara da yerleştirilmesiyle ilgili olarak çalışma yükü hayli artan Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, ekibiyle beraber yurtlarla ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor
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