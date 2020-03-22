Burak Süleyman kasık fıtığı ameliyatı oldu

Kocaelispor’da takım kaptanı Burak Süleyman, Kocaeli Tıp Merkezi’nde kasık fıtığı operasyonu geçirdi. Zaman zaman antrenman ve maçlarda kendisini zorlayan sakatlığı nedeniyle idare eden başarılı futbolcu, liglere verilen erteleme nedeniyle ameliyatını öne çekti. Kaptanın ameliyatının başarılı geçtiği, lige yetişeceği öğrenildi. Bizler de muhteşemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.