Kocaelispor’da takım kaptanı Burak Süleyman, Kocaeli Tıp Merkezi’nde kasık fıtığı operasyonu geçirdi. Zaman zaman antrenman ve maçlarda kendisini zorlayan sakatlığı nedeniyle idare eden başarılı futbolcu, liglere verilen erteleme nedeniyle ameliyatını öne çekti. Kaptanın ameliyatının başarılı geçtiği, lige yetişeceği öğrenildi. Bizler de muhteşemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Bugün 14:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:18 TSİ
Burak Süleyman kasık fıtığı ameliyatı oldu
Kocaelispor’da takım kaptanı Burak Süleyman, Kocaeli Tıp Merkezi’nde kasık fıtığı operasyonu geçirdi. Zaman zaman antrenman ve maçlarda kendisini zorl...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz