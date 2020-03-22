Yavuzspor alt yapısı altın dönem yaşıyor

A takım ile 1. Amatör Futbol Ligi’nden Süper Amatör Lig’e direkt şampiyon olarak yükselen Yavuzspor’da alt yapıda da işler son derece yolunda gidiyor. 60 Evler sahilinde yer alan Şehit Hakan Işık Tesisleri’nde çalışan genç sporcular hem mahallelerini hem de ilçeleri Derince’yi en iyi şekilde temsil ediyor.

U-19 GALİBİYETLE TAMAMLADI

Alt yapı Koordinatörü ve U-19 takımının antrenörü Savaş Küçükhasanoğlu ile alt yapıdaki teknik adamlar etkin çalışmaları ile dikkat çekiyor. Yavuzspor U-19 takımı, 1. Küme U-19 Ligi’nde sezonu 3 puanla bitirdi. Son maçında kendisi gibi Derince’den Çınarlıspor’u 3-1 yenen Yavuzspor’un gençleri sevinen taraf oldu. U-19’lar grupta bir ara liderliğe kadar yükselmişti.

U-14’TE ŞAMPİYON, 15’TE İKİNCİ OLDULAR

Savaş Küçükhasanoğlu ile birlikte Fatih Erdinç ve Oğuzhan Kayalı da Yavuz Mahallesi adına önemli hizmetlere imza atıyor. U-14’te şampiyon olan, U-15’te de hastalıklar neden ile son maçında Yahya Kaptan’ın ardından ikinci olan Derince temsilcisi, kısa bir süre sonra başlayacak olan U-13 liginde de iddialılar.

DUMLUPINAR OKULU İLE FİNALE KALDILAR

Yavuzspor Kulübü, kendi alt yapısından yetiştirdiği Cihan’ı bu sezon başında Kocaelispor U-15 takımına, Onur’u da Belediye Derincespor’un U-14 takımına gönderdi. Dumlupınar Ortaokulu’nun bünyesinde olan Yavuzspor alt yapı futbolcuları, okul maçlarında Kocaeli finaline de yükseldi. Dumlupınar’ın rakibi Kocaelispor alt yapısında forma giyen futbolcuların yer aldığı 28 Haziran Ortaokulu olacak. Öte yandan okul maçları için Yavuzspor kulübü forma ve ulaşım desteği de veriyor.