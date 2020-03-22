Hodri Meydan-Üni’den anlamlı kampanya

Hodri Meydan Üniversite ve İzmit Burs Dernek birlikte anlamlı bir kampanyaya imza attı. Covid-19 virüsü salgını nedeni ile uzaktan eğitime karar verilen yeni sistemde evlerinde maddi yetersizliklerden ötürü bu sisteme erişim sağlayamayacak kardeşlerimiz için 2. el diz üstü toplayan taraftarlar ve dernek bu bilgisayarları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacak.
HESAP BİLGİLERİ ve İLETİŞİM
HESAP ADI: İzmit Burs Derneği
IBAN: TR27 0004 6006 2588 8000
YİĞİT OĞUZ: 0 530 897 48 41
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz