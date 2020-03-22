Hodri Meydan-Üni’den anlamlı kampanya

Hodri Meydan Üniversite ve İzmit Burs Dernek birlikte anlamlı bir kampanyaya imza attı. Covid-19 virüsü salgını nedeni ile uzaktan eğitime karar verilen yeni sistemde evlerinde maddi yetersizliklerden ötürü bu sisteme erişim sağlayamayacak kardeşlerimiz için 2. el diz üstü toplayan taraftarlar ve dernek bu bilgisayarları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacak.

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