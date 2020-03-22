Darıca da sert önlemler aldı

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Darıca G.B.’de yönetim, virüs önlemlerini artırdı. Kulüpten resmi yapılan açıklama ve alınan önlemler şöyle: Dünyada yaşanan Corona salgınının son günlerde ülkemizde de artış göstermesi sebebi ile TFF'nin aldığı liglerin ertelenmesi kararına ilişkin olarak kulübümüz gerekli tedbirleri alarak 27-03-2020 Cuma gününe kadar çalışmalarına ara vermiştir. Futbolcularımızın evlerinde ve tesislerimizde bu süreci atlatmaları için gerekli önlemleri almış ve tesislerimizde önlemlerimizi en üst seviyeye çıkartarak tüm giriş ve çıkışları yasaklamış bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde tüm futbolcularımıza bireysel çalışma programları teknik heyetimiz tarafından hazırlanarak verilmiştir. Camiamıza ve kamuoyuna duyurulur.