Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:23 TSİ- Spor G: Bugün 14:26 TSİ

TÜFAD KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI TEKNİK DİREKTÖR REMZİ DEMİRER UYARDI

Futbolcular kendi çalışmasını mutlaka yapmalı
mask

Kendisi de bir teknik direktör olan TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaelispor eski teknik sorumlusu Remzi Demirer “Bu boşlukta futbolcular bireysel çalışmalarını kesinlikle bırakmamalıdır. Aksi taktirde 1 gün çalışmazlarsa, 2 gün geriye giderler” dedi

ZARAR, 1 GÜNE 2 GÜN OLUR…

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği genel yönetim kurulu üyesi ve Kocaeli Şubesi Başkanı Teknik Direktör Remzi Demirer, liglerin ertelenmesi ve takımların tatile çıkması nedeniyle önemli uyarılarda bulundu. Demirer “Başta profesyonel futbolcular olmak üzere, tam futbolcular ve hatta sporcular, metabolizmaları gereği her gün spor yapmak zorundalar. Bir sporcu, özellikle profesyonel futbolcu yani ekmeğini buradan kazanan bir futbolcu, eğer bir gün çalışmazsa, tam iki gün geriye gider. Yani liglerin ertelendiği şu sürede, 1 ay çalışmayacak futbolcu, 2 ay geriye gider ki, bu da yeni sezona sirayet eder demektir. Günlük bireysel çalışmamsını yapmayan sporcunun, spor hayatı tehlikeye girer. Bu da profesyonel sporcu için, işsiz kalmak demektir” dedi.

ARKADAŞLARIMIZ ÖNLEMLERİNİ ALDI…

Demirer, meslektaşları teknik adamlar ve antrenörler için de şunları söyledi: Bu süreç uzayabilir veya kısa olabilir. Bizler teknik direktörler olarak her an, her şeye hazır olmalıyız. Şu anda teknik direktör arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu kulüplerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine bence, tek tek oyuncularıyla iletişim kurup, onları sürekli motive etmeli ve takipte olmalılar. Birçok teknik adam arkadaşımız, futbolcularına evlerinde uygulanmak üzere bireysel egzersizler verdiler. Zaten profesyonel bir futbolcu ne çalışacağını bilir. Futbolcu arkadaşlarımız da sık sık geçmiş maçları ya da kendi maçlarını izleyerek vakit geçirirlerse, sürekli oyunun içinde kalırlar. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız. Bu bir afet ve tüm dünyanın başında bir sınavdır.

AİLELERİYLE VAKİT GEÇİRSİNLER…

Bir de olayın şu boyutu var, biz futbol adamları, maalesef mesleğimiz gereği yıl boyunca ailelerimizden uzak kalmak zorundayız. Onları özlüyoruz. Bu iki aylık süre, bunun için bir fırsat da olabilir. Herkes evinde kalmalı ve ailesiyle bol vakit geçirmelidir. Bunu böyle değerlendirmek de psikolojik olarak iyi gelecektir. Liglerin ertelenmesi kararının onuna kadar arkasındayım. Zira maçlar oynansaydı, seyircisi bile olsa, futbolcuların maça konsantre olması ya da isteksizlik, kaliteyi düşürecek ve kulüpleri de zor durumda bırakacaktı. Bence en hayırlısı bu oldu. Bu kararı destekliyorum. Bu beladan kurtulmadan ligler de başlatılmayacaktır sanıyorum.  Bu arada, başkanlar, yönetimler, futbolcular, taraftarlar, teknik adamlar, personel, bu süreci iyi değerlendirmeli ve bu düşünme fırsatında takkeyi önüne alıp düşünmelidirler.

Bugün 14:23 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kadın futbolculardan anlamlı kampanya mask
Kadın futbolculardan anlamlı kampanya
Evde kal, sağlıklı kal !.. mask
Evde kal, sağlıklı kal !..
SAĞLIK EMEKÇİSİ ANTRENÖR FATİH ERDİNÇ UYARIYOR mask
SAĞLIK EMEKÇİSİ ANTRENÖR FATİH ERDİNÇ UYARIYOR
AÇIKGÖZ İLE HASRET GİDERDİ mask
AÇIKGÖZ İLE HASRET GİDERDİ
TÜFAD KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI TEKNİK DİREKTÖR REMZİ DEMİRER UYARDI mask
TÜFAD KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI TEKNİK DİREKTÖR REMZİ DEMİRER UYARDI
Darıca da sert önlemler aldı mask
Darıca da sert önlemler aldı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Araç muayeneleri de durdurulmalı mask
Araç muayeneleri de durdurulmalı
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten! mask
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!

GALERİ

Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı mask
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı. mask
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı.
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar mask
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL