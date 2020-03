TÜFAD KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI TEKNİK DİREKTÖR REMZİ DEMİRER UYARDI

Kendisi de bir teknik direktör olan TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaelispor eski teknik sorumlusu Remzi Demirer “Bu boşlukta futbolcular bireysel çalışmalarını kesinlikle bırakmamalıdır. Aksi taktirde 1 gün çalışmazlarsa, 2 gün geriye giderler” dedi

ZARAR, 1 GÜNE 2 GÜN OLUR…

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği genel yönetim kurulu üyesi ve Kocaeli Şubesi Başkanı Teknik Direktör Remzi Demirer, liglerin ertelenmesi ve takımların tatile çıkması nedeniyle önemli uyarılarda bulundu. Demirer “Başta profesyonel futbolcular olmak üzere, tam futbolcular ve hatta sporcular, metabolizmaları gereği her gün spor yapmak zorundalar. Bir sporcu, özellikle profesyonel futbolcu yani ekmeğini buradan kazanan bir futbolcu, eğer bir gün çalışmazsa, tam iki gün geriye gider. Yani liglerin ertelendiği şu sürede, 1 ay çalışmayacak futbolcu, 2 ay geriye gider ki, bu da yeni sezona sirayet eder demektir. Günlük bireysel çalışmamsını yapmayan sporcunun, spor hayatı tehlikeye girer. Bu da profesyonel sporcu için, işsiz kalmak demektir” dedi.

ARKADAŞLARIMIZ ÖNLEMLERİNİ ALDI…

Demirer, meslektaşları teknik adamlar ve antrenörler için de şunları söyledi: Bu süreç uzayabilir veya kısa olabilir. Bizler teknik direktörler olarak her an, her şeye hazır olmalıyız. Şu anda teknik direktör arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu kulüplerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine bence, tek tek oyuncularıyla iletişim kurup, onları sürekli motive etmeli ve takipte olmalılar. Birçok teknik adam arkadaşımız, futbolcularına evlerinde uygulanmak üzere bireysel egzersizler verdiler. Zaten profesyonel bir futbolcu ne çalışacağını bilir. Futbolcu arkadaşlarımız da sık sık geçmiş maçları ya da kendi maçlarını izleyerek vakit geçirirlerse, sürekli oyunun içinde kalırlar. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız. Bu bir afet ve tüm dünyanın başında bir sınavdır.

AİLELERİYLE VAKİT GEÇİRSİNLER…

Bir de olayın şu boyutu var, biz futbol adamları, maalesef mesleğimiz gereği yıl boyunca ailelerimizden uzak kalmak zorundayız. Onları özlüyoruz. Bu iki aylık süre, bunun için bir fırsat da olabilir. Herkes evinde kalmalı ve ailesiyle bol vakit geçirmelidir. Bunu böyle değerlendirmek de psikolojik olarak iyi gelecektir. Liglerin ertelenmesi kararının onuna kadar arkasındayım. Zira maçlar oynansaydı, seyircisi bile olsa, futbolcuların maça konsantre olması ya da isteksizlik, kaliteyi düşürecek ve kulüpleri de zor durumda bırakacaktı. Bence en hayırlısı bu oldu. Bu kararı destekliyorum. Bu beladan kurtulmadan ligler de başlatılmayacaktır sanıyorum. Bu arada, başkanlar, yönetimler, futbolcular, taraftarlar, teknik adamlar, personel, bu süreci iyi değerlendirmeli ve bu düşünme fırsatında takkeyi önüne alıp düşünmelidirler.