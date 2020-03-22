Kocaeli TÜFAD Şube ve genel merkez yönetim kurulu üyesi Remzi Demirer, eski talebesi ve meslektaşı Fevzi açıkgöz ile tatil fırsatından yararlanıp hasret giderdi. Sahibi olduğu Huzur Çim halı Saha Tesisleri’nde misafirini ağırlayan Açıkgöz “Remzi hocamla Huzur’da, futbol ve hayata dair ağabey kardeş sohbette bulunduk. Tüm antrenör meslektaşlara ve dostlara selam olsun” dedi.
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AÇIKGÖZ İLE HASRET GİDERDİ
Kocaeli TÜFAD Şube ve genel merkez yönetim kurulu üyesi Remzi Demirer, eski talebesi ve meslektaşı Fevzi açıkgöz ile tatil fırsatından yararlanıp hasr...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz