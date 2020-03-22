Akademisyen spor insanı Levent Atalı, sosyal medya hesabından, evde ailece nasıl vakit geçirileceğiyle ilgili bir mesaj yayınlayarak “Evde kal, sağlıklı kal” dedi. KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Atalı, eşi ve çocuklarıyla masa bayında oturup, bol bol zeka geliştirici oyun oynadıklarını dile getirerek, herkese bu öneride bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.