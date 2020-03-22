SAĞLIK EMEKÇİSİ ANTRENÖR FATİH ERDİNÇ UYARIYOR

Kentimizin efsane futbolcularından olan antrenör Fatih Erdinç, mahallesinin takımı olan Yavuzspor’un alt yapısında görevini sürdürürken, futbolun tatile çıkması sonrasında bir mesaj yayınlayarak velileri ve sporcularını uyardı. Kendisi de sağlık sektöründe çalışan Erdinç mesajında “Sevgili Yavuzspor ailesi, bilindiği üzere dünya ve ülkemiz bir sağlık problemi ile top yekun mücadele içindedir. İnşallah bu süreci hep birlikte yapacağımız doğru işlerle kazasız belasız atlatacağız. En önemlisi evlerden olduğunca dışarı çıkmamak ve temizliğimize olduğunca dikkat etmek gerekiyor. Sizden özellikle rica ediyorum” dedi.

EVDE NELER YAPMALISINIZ ?..

Erdinç, daha sonra şunları söyledi: Gelelim bu zaman zarfında evde yapmamız gerekenlere: Siz sporcular zaten kuvvetli kişilersiniz, fakat bu dönemde biraz daha uykumuza, dinlenmemize ve tabii ki temizliğimize dikkat edelim. Ders yapalım, kitap okuyalım ve bol bol şınav mekik yapalım. Kimse kilo almasın. Kültür-fizik hareketleri yapalım. İnşallah bu süreç bittiğinde herkesi zımba gibi görürüz. Evet çocuklar en yakın zamanda sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Şimdiden özledik sizleri. Ben de şöyle bir söz vereyim, ilk antrenmanları maç olarak geçireceğiz. Derslerinize de dikkat edin…