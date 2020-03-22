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Kadın futbolculardan anlamlı kampanya

Kocaeli Kadın Futbol kulübü sporcuları, güzel bir video çekerek, ‘evde kal’ kampanyasına anlamlı bir destek sağladı
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Kızlar tek tek kendi çekimlerini yaparak bir araya getirdi ve kulübün resmi facebook sayfasın yayınladı. Hasan Alemdaroğlu, süreçle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şey söyledi; Hiç kimse, bencilliği veya özensizliği sebebiyle tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Biz de önce tedbir sonra tevekkül dedik ve karantina döneminde evde kalıyoruz ve virüsün çoğalmasını engelliyoruz. Sporcularımızın performansının da düşmemesi lazım. Biz de bu bağlamda evimizde sporumuzu yapıyoruz. Ev içi egzersizler ile kuvvet kaybını önlemeye çalışıyoruz. Bu zor dönemin de üstesinden geleceğiz. Tedbir al. Evde kal. Virüs yayılmasın” çağrısında bulundu. Futbolcular ise çektikleri kliplerde duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi: Sen de sağlığın için sevdiklerin için evde kal, sağlık bakanımızın ve devlet büyüklerimizin verdiği talimatlara uy. Biz el ele daha güçlüyüz. Başarabiliriz. Haydi Türkiye zaman birlik zamanı !..

Bugün 14:27 TSİ - Spor

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