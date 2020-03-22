Hyundai Yeni Elantra tanıtıldı

Hyundai’nin en popüler modellerinden biri olan Elantra, yedinci jenerasyonuyla otomobil severlerin karşısına çıktı. Hollywood The Lot Studios'da tanıtımı yapılan yeni otomobil, tamamen farklı bir dizayna ve teknolojik özelliklere sahip. Popüler kompakt sedanın sportif tasarım kimliği, hibrit teknolojisi ve segmentinde ilk kez sunulan kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısıyla desteklenirken aynı zamanda dijital anahtar gibi Hyundai’nin en son yeniliklerini de kullanıcılarına sunuyor. Elantra, yılın son çeyreğinde Güney Kore’deki Ulsan ve Amerika’daki Alabama Hyundai tesislerinde üretilmeye başlanacak.

İlk kez 1990 yılında üretilmeye başlanan Hyundai Elantra, bugüne kadar dünya genelinde 13.8 milyon adetlik bir satış başarısı göstererek otomotiv endüstrisine adını altın harflerle yazdırdı. Hyundai’nin en çok beğenilen modellerinden biri olan Elantra, Amerika’da da onlarca ödül alarak 3.4 milyondan fazla satış başarısı gösterdi.

Yeni modelle birlikte daha farklı bir tasarım diline kavuşan Elantra, spor otomobillerde görmeye alıştığımız egzotik dört kapılı bir coupe görüntüsü sunuyor. Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları yeni modelde daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir yapı ortaya çıkarmış. Bir önceki nesilden 5.5 cm daha uzun olan otomobil, iç mekanda da daha geniş bir oturma alanı sunuyor.

CESUR BİR KARAKTER

Üç çizginin tek noktada bir araya gelmesiyle oluşturulan Parametrik Dizayn, özellikle ön bölümde güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hyundai Motor Grubu Başkan Yardımcısı ve Baş Tasarımcısı Luc Donckerwolke, yeni otomobille ilgili olarak; “Birinci nesil gibi, yedinci nesil Elantra da cesur bir karaktere sahip. Ayrıca, Elantra’daki estetik ve alışılmadık çizgiler, otomotiv tasarımında farklı bir çağ başlatıyor. Sahibiyle müthiş bir bağ kurmasını arzuladığımız bu sıradışı tasarım dilinde geometrik hatlara, sert geçişlere ve bölünmüş gövde parçalarına fazlasıyla yer verdik” dedi.

DAHA RAFİNE VE DAHA KALİTELİ BİR İÇ MEKAN

Hyundai Elantra’nın dış tasarımıyla beraber iç mekanı da son derece şık ve etkileyici görünüyor. Premium bir hava sunan yeni nesil kokpitte koltuk yüksekliği düşürülerek daha alçak bir oturma pozisyonu elde edilmiş. Ayrıca, düşük ağırlık merkezi sayesinde de sürüş dengesi artırılmış. Yatay bir şekilde konumlandırılan kokpitte iki adet 10,25 inç’lik LED ekran kullanılmış. Bu ekranlar multimedya sisteminde ve göstergelerde kullanılarak araca muazzam bir teknolojik özellik katıyor. Ayrıca, Elantra’da sunulan kablosuz Android Auto ve Apple Car Play özellikleri de bu ekranla kombine bağlantı özelliği sunuyor. Estetik açıdan farklı bir duruş sergileyen Elantra’nın süspansiyon sistemi de konfora yönelik. Geliştirilmiş süspansiyon montaj yapısı sayesinde hem dinamizm hem de üst düzey sürüş konforu elde edilmiş.

YENİ ELANTRA HYBRİD

Hyundai, Elantra modelinde ilk kez hibrit motor teknolojisine yer veriyor. Böylelikle markanın çevreci modeler gamına dahil olan Elantra Hybrid, 1.6-litrelik GDI Atkinson çevrimine sahip dört silindirli benzinli motora kavuşmuş oluyor.

Elantra Hybrid’de benzinli motora ek olarak 32 kw’lik bir elektrikli motora da yer veriliyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 139 beygire ulaşan Elantra, daha dinamik ve daha ekonomik bir sürüş vaad etmiş oluyor. Hyundai’nin geliştirilmiş 6 ileri çift kavramalı şanzımanıyla donatılan bu versiyon, daha hızlı vites geçişleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Ayrıca, kullanılan yüksek verimli elektrikli motor sayesinde düşük hızlarda anlık tork elde ediliyor ve böylelikle benzinli motorun devreye girmesi engellenmiş oluyor. Bu yeniliğin en büyük avantajı, otomobile yakıt ekonomisi kazandırıyor olması. Yüksek hızlarda ise devreye giren benzinli motorla beraber daha dinamik ve etkili bir sürüş elde ediliyor.

HYUNDAİ DİJİTAL ANAHTAR

Teknolojideki en son gelişmeleri desteklemeye devam eden Hyundai, Elantra’da isteğe bağlı olarak dijital anahtar sistemi sunuyor. Akıllı telefon tabanlı Hyundai Dijital Anahtar, fiziksel bir anahtar olmadan kapıların açılmasına ve motorun çalıştırılmasına olanak sağlıyor. Özel bir mobil uygulama indirilerek kullanılabilen bu sistem, Yakın Alan İletişimi (NFC) ve Bluetooth (BLE) teknolojisini kullanıyor. Bu sistem, aynı aileden bir kaç kişinin aracı aynı anda kullanmasına da olanak sağlıyor.

Aracın sahibi dışında kullanım gerektiğinde ise geleneksel anahtar devreye giriyor. Hyundai Dijital Anahtar, şimdilik sadece Android işletim sistemini kullanan telefonlarla uyumlu şekilde çalışıyor.

Hyundai Elantra'nın öne çıkan özellikleri

Tamamen yeni bir platforma sahip yedinci nesil kompakt sedan

Daha uzun dingil mesafesi, daha geniş gövde ve daha düşük tavan çizgisi

Duygusal Sportiflik tasarım kimliğine sahip ikinci Hyundai modeli

Yenilikçi tasarım teknolojisiyle ulaşılabilir egzotik dört kapılı coupe görünümü

Seri olarak üretilen ilk Elantra Hibrit

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıyı teknolojisi

Akıllı telefon veya NFC kart ile eşleştirilebilen Hyundai Dijital Anahtar teknolojisi

Derin anlama teknolojisine sahip doğal ses tanıma ve sesli özellik komut sistemi

Standart SmartSense güvenlik donanımları

Kokpitte kullanılan iki adet 10,25 inç multimedya ekranı