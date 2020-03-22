Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:12 TSİ- Gündem G: Bugün 15:14 TSİ

THY'den bilet iadeleri ile ilgili önemli açıklama

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20 Mart tarihinden önce yurt içi bileti alan vatandaşların bilet değişikliği...
mask

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20 Mart tarihinden önce yurt içi bileti alan vatandaşların bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerini duyurdu.

Bugün 15:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Derince’de fotoğraf yarışması ertelendi mask
Derince’de fotoğraf yarışması ertelendi
60 yaş üstü Gölcüklülerin İhtiyaçlarını belediye  karşılıyor mask
60 yaş üstü Gölcüklülerin İhtiyaçlarını belediye  karşılıyor
Yerel basını etkili buluyorum mask
Yerel basını etkili buluyorum
THY'den bilet iadeleri ile ilgili önemli açıklama mask
THY'den bilet iadeleri ile ilgili önemli açıklama
İzmit Belediyesinden Öğrenci yurtlarına dezenfekte mask
İzmit Belediyesinden Öğrenci yurtlarına dezenfekte
28 Haziran Eski İstanbul Caddesi ve Asri Mezarlık’ta dezenfekte  mask
28 Haziran Eski İstanbul Caddesi ve Asri Mezarlık’ta dezenfekte 
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti mask
Kocaeli'de yaşayan öğrenci Çin'den tazminat talep etti
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor mask
Kocaeli’de en az 14 bin kişi toplu taşıma kullanıyor
Araç muayeneleri de durdurulmalı mask
Araç muayeneleri de durdurulmalı
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler mask
Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten! mask
Virüs nedeniyle 3 maaş devletten!

GALERİ

Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı mask
İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı. mask
Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı.
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar mask
Evde sıkılan kadınlara pencereden egzersiz yaptırdılar
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL