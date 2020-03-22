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Yerel basını etkili buluyorum

Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi No:62 Derince adresinde faaliyet gösteren Koçyiğit Marketin sahibi ve Derince Esnaf Odası Başkanı Osman Koçyiğit, yerel basını etkili bulduğunu söyledi

Cihan Baylan
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“Bizi Size Ulaştıranlar” yazı dizimizin bugünkü konuğu Derince Koçyiğit Market’in sahibi Osman Koçyiğit. 37 yıllık bir işletme olduklarını söyleyen Koçyiğit, “Derince’de iç ulaşım sorunu var. Merkezin dağınık olması ticareti olumsuz etkiliyor. Ticaretin daha hareketli olmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor.  

ULUSAL MARKETLER

Büyük marketlerde yaşanan rekabet, yerel esnafı bir hayli zorluyor. Ulusal zincir marketler konusunda gerekli adımların atılmasını, perakende yasasının bir an önce düzenlenmesini bekliyoruz. Aynı bölgeye benzer yapıdaki ulusal market zincirlerinden 5 tane gelince, yerel esnafın dayanma gücü kalmıyor.

MAHALLENİN IŞIĞI

Bu marketlerin satmadığı ürün yok. Alışveriş yavaş yavaş dijitale dönse de, vatandaşla birebir muhatap olduğumuz mahalle kültürünün kaybolmaması gerekir. Esnaf olarak mahallenin ışığı gibiyiz. Biz devletten iş istemiyoruz, yardım beklemiyoruz. Sadece hak ettiğimiz desteklerin verilmesini talep ediyoruz.

BASIN DESTEKLENMELİ

Kocaeli’ de yerel basını etkili buluyorum. Toplum her geçen gün internete yöneliyor. Yerel basının desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yerel basın bölgemizde yaşanan olaylardan hızlıca haberdar olmamızı sağlıyor” dedi.

Bugün 15:13 TSİ - Gündem

Muhabir Cihan Baylan

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