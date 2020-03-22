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Cihan Hastanesi iki yeni hekimi kadrosuna kattı

Cihan Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum bölümüne iki yeni doktoru daha kattı. Op. Dr. Ayfer Özer Cora ile Op. Dr. Betül Nalbant hasta kabulüne başladı
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İzmit Cihan Hastanesi, iki yeni doktoru daha bünyesine katarak sağlık ordusunu güçlendirmeye devam ediyor. Cihan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü hekim kadrosuna iki yeni isim daha kattı. Bundan böyle Cihan Hastanesi’nde alanlarında çok tecrübeli 3 uzman hekimle birlikte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları  Op. Dr. Ayfer Özer Cora ve Op. Dr. Betül Nalbant da görev yapacak. İlimizde farklı devlet hastanelerinde görev yapan Cora ve Nalbant, Cihan Hastanesi çatısı altında hastalarına hizmet verecek olmaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Op. Dr. Ayfer Özer Cora kimdir?

1982 Osmaniye doğumlu olan Op. Dr. Ayfer Özer Cora, ilk ve orta öğrenimini Osmaniye’de tamamlayıp, 1999 yılında Erzincan Fen Lisesi’nden oldu. 1999 – 2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlayıp Tıp Doktoru unvanı aldı. Ardından 2006 – 2012 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıpta Uzmanlık Eğitimini alarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Gümüşhane Devlet Hastanesi, Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanelerinde görev yapan Dr. Cora, Mart ayı itibariyle Cihan Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Betül Nalbant kimdir?

1982 İstanbul doğumlu Op. Dr. Betül Nalbant, İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. Liseyi Çapa Fen Lisesi’nde 2000 yılında bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olarak Tıp Doktoru unvanı aldı. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde uzmanlık eğitimine başlayan Dr. Nalbant, 2013 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ihtisasını tamamladı. İstanbul Maltepe Cumhuriyet Sağlık Ocağı, KOÜ Tıp Fakültesi, Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanelerinde görev yapan Dr. Nalbant, Mart ayı itibariyle Cihan Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Bugün 15:14 TSİ - Sağlık

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