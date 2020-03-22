60 yaş üstü Gölcüklülerin İhtiyaçlarını belediye  karşılıyor

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan yaştakiler, Gölcük Belediyesi’nin 0 262 414 10 38 ve 0 549 735 26 84 nolu telefonlarını 7/24 arayabiliyor. Görevli personeller bizzat evlere giderek alışveriş başta olmak üzere gerekli ihtiyaçları yerine getiriyor.

“BİZE BİR TELEFON AÇMALARI YETERLİ”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer bu konuda yaptığı açıklamada “60 yaşının üstünde bulunan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan hemşerilerimizin biz her zaman yanındayız. Kendilerine bir telefon kadar yakınız. 414 10 38 ve 0 549 735 26 84 numarayı arayıp da talep ve ihtiyaçlarını bildirebilirler” dedi.